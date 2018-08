Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato alla stampa dopo l'amichevole vinta contro l'Ascoli: "Importante prova contro una squadra di serie B. Ci è servita molto e ho inserito calciatori arrivati ieri e stamattina addirittura. Calciatori che si sono allenati con altre formazioni e che adesso dovremo inserire nel contesto Foggia calcio. Per Cicerelli una botta al polpaccio speriamo non sia nulla di importante. Sono contento del mercato ed il Direttore ha fatto un gran lavoro e sapevo che avrebbe portato giocatori bravi che si dovranno inserire e dobbiamo crescere con loro e capire come muoverci soprattutto perché dobbiamo rincorrere. Dobbiamo crescere fisicamente e abbiamo bisogno di tutti. Volevo giocatori bravi e competitività nel gruppo. Appena li avremo tutti e quanto tutti sconteranno i turni di squalifica saremo pronti l’importante è continuare a lavorare e rimanere in silenzio. Non mi fossilizzo sul modulo e la Società mi ha messo a disposizione calciatori che ci permetteranno di essere camaleontici. Chi è qui con me e ha giocato oggi ha il mio benestare. Floriano deve decidere lui se rimanere io lo tengo molto in considerazione. I giocatori che sono scesi in campo oggi al momento mi auguro resteranno con noi perché ho bisogno di cambi in ogni ruolo".