Pietro Iemmello, attaccante del Foggia, come il centravanti del Milan Gonzalo Higuain: entrambi infatti dovevano fare la differenza, il primo con i rossoneri in B, il secondo con i rossoneri in A, ma entrambi stanno deludendo le aspettative. Solo due reti per il primo finora, ma c'è stata di mezzo la squalifica, mentre sono cinque quelli dell'argentino.