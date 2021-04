Dopo i problemi di inizio anno e il passaggio di proprietà il Foggia è riuscito a staccare il pass per i playoff. Queste le parole del dt del club, Ninni Corda attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Abbiamo Di Stasio e speriamo di recuperare Fumagalli per la prima partita di playoff, altre soluzioni non sono contemplate in questo momento. Stiamo bene così com’è, la squadra è questa ed è inutile a mio avviso cercare risposte ai problemi all’esterno. Mercato svincolati? A questo punto della stagione non avrebbe senso, noi abbiamo Fumagalli che confidiamo di recuperare per la prima gara di playoff del 9 maggio. Ora pensiamo alla sfida con il Catania di domenica allo Zaccheria, i ragazzi hanno bisogno di essere incoraggiati perché stanno disputando un campionato eccezionale e dobbiamo difendere il settimo posto".