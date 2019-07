Michele Camporese, difensore cresciuto nella Fiorentina, saluta Foggia per il Pordenone. Questo il suo saluto su Instagram: "In questo schifo che è riuscito a diventare il calcio non è ammissibile che ogni anno possano fallire piazze di questo calibro. Dire qua cosa penso realmente sarebbe molto riduttivo perciò mi limito solo a ringraziarvi per la passione che ci avete trasmesso. Io e la mia famiglia siamo stati benissimo e mai sarei andato via se le cose fossero andate come dovevano andare! Mi dispiace non aver avuto la possibilità di dare il mio contributo in un momento così delicato come l’ultimo mese e mezzo , mi dispiace che tutta la passione di un intera città abbia subito questo torto per colpa di qualche incompetente e mi dispiace che la squadra non sia riuscita a centrare la salvezza nonostante la penalizzazione (sempre causa loro) MI DISPIACE… Saluto tutti i dipendenti del Foggia Calcio, saluto un’intera città, la società stessa con la speranza che in futuro l’organizzazione e la passione per essa facciano da protagonista".