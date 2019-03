Furia e follia adopo la sconfitta nel derby con il Lecce. Data alle fiamme l'auto dell'attaccante, che su Instagram commenta amareggiato: "​Alcune dichiarazioni che sono uscite sicuramente non sono mie anche perché altrimenti le avreste lette qui. Detto ciò se volete sapere il mio pensiero, vi dico solo che provo DELUSIONE E SONO SCHIFATO (non per il danno materiale ma MORALE) perché a prescindere da tutto (prestazioni risultati ecc ecc) chi mi conosce sa cosa ho fatto per Foggia.! Con questo finisco dicendo che 3-4 poveretti hanno infangato per l’ennesima volta il nome di una squadra e città come Foggia . Un abbraccio".