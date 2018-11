Oliver Kragl, centrocampista del Foggia, ha parlato alla presentazione delle maglie dei rossoneri: "Personalmente non ho una posizione preferita in campo perché gioco dove mi posiziona il mister. E’ normale che mi piace giocare più avanti ma se stare dietro significa aiutare la squadra lo faccio volentieri. Con il nuovo modulo la cosa che cambia è che devo rimanere un po' più dietro per difendere ma lo avevo già fatto questo ruolo solo che devo migliorare. Noi vogliamo vincere tutte le partite però se perdi una partita non è la fine del mondo perché ce ne sono altre 20 ma dobbiamo vincere subito già lunedì contro il Venezia per fare punti"