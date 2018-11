Il centrocampista del Foggia Oliver Kragl ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Nel calcio conta molto la determinazione. Certamente, variando il modulo dovrò stare più attento. Abbiamo provato alcune cose negli ultimi giorni, per me non è un problema sacrificarmi. Solo a Crotone e Cosenza abbiamo sbagliato approccio, mentre con il Pescara c’è stata una buone dose di sfortuna. Ora dobbiamo essere bravi a giocare una gara ad alta intensità contro lo Spezia, non sarà semplice, ma abbiamo l’obbligo di portare a casa un risultato positivo e invertire la rotta".