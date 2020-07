Foggia ripescato in Serie C? L'ad rossonero Davide Pelusi, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha detto: "Anche se per la D non serve, vorremmo iscrivere il Foggia già in assetto da professionismo sperando che ciò serva per essere ripescati in Lega Pro. Stiamo preparando tutta la documentazione anche la questione stadio... per noi fondamentale al fine di proseguire con la trasformazione in società a responsabilità limitata".