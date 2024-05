Foggia, ore decisive per il futuro del club: domani scade la deadline per le offerte

un' ora fa



Ore decisive per le sorti del Foggia: scade infatti domani la deadline fissata dall'Assessore allo Sport Domenico Di Molfetta che con la sindaca Maria Aida Episcopo è al lavoro per trovare soggetti disponibili a rilevare la società rossonera, dopo il mandato esplorativo conferito dal presidente Nicola Canonico. Secondo quanto riporta Tele Sveva sono diverse le manifestazione d'interesse arrivate sul tavolo dell'amministrazione comunale: su tutte quella legata alla cordata con a capo gli imprenditori Annino De Finis e Antonio Salandra, ma non mancherebbero neppure sondaggi da parte di altre realtà estranee al territorio.