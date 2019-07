Il Foggia riparte: il club rossonero è divenuto di proprietà del gruppo capitanato da Roberto Felleca. Ninni Corda sarà il nuovo dg, mentre il ruolo di ds sarà affidato a Riccardo Di Bari. Felleca e Corda sono gli uomini che negli scorsi anni hanno rilanciato il Como fino a riportarlo in Serie C: dal club lariano arriveranno anche alcuni giocatori, come Anelli, Dell'Agnello e il capitano Gentile.