Denis Tonucci, difensore del Foggia, ha parlato in conferenza stampa del cambio di tecnico: “Si è trattata di una settimana intensa e particolare, siamo stati bravi a ricompattarci come squadra, spogliatoio e uomini riportando sul campo la voglia di vincere che ci era un po' mancata. Grassadonia? Non so rispondere quando mi chiedono cosa non abbia funzionato, sicuramente qualcosa si è sbagliato sia da parte nostra sia da parte di quel che gira attorno a noi. Posso dire che non c’è stato alcun litigio fra di noi. Sono solo chiacchiere per destabilizzare l’ambiente, avevo un buon rapporto con lui ed è stata una prima parte di stagione dove non ho con continuità ma sono stato in panchina perché ci sono altri calciatori importanti in rosa ed il mister ha fatto le sue scelte per trovare il risultato positivo. Padalino? Non abbiamo avuto modo di conoscerlo, ma siamo pronti a ripartire con lui. Affronteremo un trittico di partite toste, contro squadre importanti, ma vogliamo fare le nostre gare partendo dal presupposto che siamo una squadra che può arrivare molto in alto. Prima però pensiamo alla Salernitana e poi alle altre due sfide con cui chiuderemo l’annata. Futuro? Qui sto bene e mi sento a casa, ho un contratto anche per l’anno prossimo e vorrei rispettarlo dando soddisfazioni ai tifosi. Poi sarà la società a fare le sue scelte”.