Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, in base ai risultati dei tamponi molecolari effettuati nella tarda mattinata di ieri, è stata riscontrata una nuova positività al covid-19 tra i calciatori rossoneri, che si aggiunge ai diciotto già contagiati.

Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato messo in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Allo stesso tempo, il club comunica che questa mattina, subito dopo i risultati dei molecolari, sono ripresi gli allenamenti degli atleti “negativi”, in totale sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.