La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Mario Luigi Torsello ha parzialmente accolto il reclamo del Foggia (Girone C di Serie C), riducendo da 4 a 2 punti la penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club pugliese era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale per la violazione delle norme in materia di acquisizione di partecipazioni societarie.



Classifica aggiornata

Bari 41, Monopoli 37, Avellino 35, Turris 33, Palermo 33, Virtus Francavilla 33, Catanzaro 32, Foggia 31, Taranto 30, Picerno 29, Juve Stabia 26, Latina 25, Catania 24, Campobasso 21, Paganese 21, Monterosi 21, ACR Messina 17, Fidelis Andria 16, Potenza 15, Vibonese 14.