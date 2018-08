Certi amori non finiscono... #Welcome #Back #Home Pietro Iemmello #FO99IA Leggi la news

Pietrotorna alA distanza di 2 anni l’attaccante catanzarese, che in 2 stagioni è stato capace di mettere a segno 45 gol tra campionato e play off, torna a giocare allo Zaccheria. Il Foggia ne ha acquisito le prestazioni sportive dalcon la formula del prestito temporaneo con diritto di opzione. Iemmello, Re Pietro per i tifosi rossoneri, è arrivato a Foggia nella stagione 2014/2015. In gol all’esordio, bastarono 15’ nella gara del 31 agosto contro il Martina, nella prima stagione in rossonero segnò 16 gol in 32 gare. Il capolavoro nella stagione successiva: 24 gol nella regular season, 5 nei playoff.