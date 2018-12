Queste le formazioni ufficiali di Foggia-Verona per il match delle 12.30:



FOGGIA: Noppert, Ranieri, Agnelli, Tonucci, Iemmello, Kragl, Zambelli, Martinelli, Galano, Mazzeo, Gerbo.

A disposizione: Bizzarri, Sarri, Loiacono, Carraro, Deli, Cicerelli, Chiaretti, Rubin, Boldor, Arena, Ramè, Gori.

All.: Padalino



VERONA: Silvestri, Almici, Caracciolo, Dawidowicz, Balkovec, Gustafson, Henderson, Zaccagni, Matos, Pazzini, Lee.

A disposizione: Berardi, Chiesa, Eguelfi, Marrone, Colombatto, Laribi, Kumbulla, Danzi, Tupta, Bianchetti, Empereur.

All.: Grosso.