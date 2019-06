Con la vittoria si Wawrinka ottenuta oggi nella semifinale del Roland Garros, Roger Federer ha segnato un passo importante anche per il tennis italiano. Fabio Fognini, infatti, dopo la sconfitta di ieri per mano di Zverev doveva attendere la partita di oggi e sperare che Federer uscisse vincitore per entrare a tutti gli effetti nella top 10 del tennis mondiale, 41 anni dopo Corrado Barazzutti. Risultato ottenuto e un grosso passo avanti per il nostro movimento.