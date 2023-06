(foto Ansa). Il verdetto espresso dal campo non lascia spazio a seconde possibilità per la formazione lombarda che, dopo la sconfitta di misura all'andata in Calabria, si è fatta raggiungere sull'1-1 al 95° al "Rigamonti" autocondannandosi ad una retrocessione in Serie C che mancava da ben 38 anni., protagonisti della sospensione - prima momentanea e poi definitiva - della partita pere di diversi incidenti all'esterno dell'impianto poi.e costretti a ritardare il regolare deflusso dal "Rigamonti", provocando il ferimento di alcune persone (fra cui il vice-capo degli steward, colpito al torace) e all'arresto di almeno 5 teppisti. Ancora fumogeni lanciati contro le forze di polizia costrette ad intervenire, bombe carta e i lacrimogeni usati dai poliziotti, con la conseguenza di(che aveva lasciato la macchina nel parcheggio interno dello stadio).- Ad esprimere tutto lo sconcerto degli appassionati di calcio italiani per i gravissimi fatti di Brescia è statoin merito a quanto è accaduto: "Premetto cheIn 6 anni, circa, di presidenza non vi erano mai stati episodi di violenza come quelli ai quali abbiamo assistito giovedì sera allo stadio Rigamonti. Anzi la nostra categoria si è sempre distinta nei report stagionali per l’assenza di aggressioni e discriminazioni.sul perché possano verificarsi situazioni di tale violenza in occasione di un evento sportivo che dovrebbe generare gioia.I calciatori di entrambe le squadre hanno dato tutto in campo. Poi è ovvio che una delle due esca sconfitta. MaTutti vivono di vittorie e di sconfitte. Tutti devono affrontare queste situazioni con coraggio e con rispetto per se stessi e gli altri. La sconfitta porta con sé quella esigenza di riflettere, di fare autocritica, è una condizione che unisce e che sprona a fare sempre meglio. E' anche e soprattutto attraverso le sconfitte che si diventa più forti, anche nella vita.perché la violenza è la negazione dell’amore.Voglio manifestare la mia vicinanza a tutti, vincitori e sconfitti, a tutti coloro che giovedì sera hanno sofferto e provato paura e sconforto, alle due società, ai tantissimi e veri tifosi e appassionati delle due squadre, agli addetti ai lavori e alle forze di polizia impegnati nel contenere la follia e che hanno rischiato per la loro incolumità, maIn modo da aprire un dialogo affinché quanto sia accaduto non sia dimenticato con l’esaurirsi dell’emotività del momento ma al contrario diventi occasione di riflessione e confronto. Solo in questo modo potremo evitare altri, simili, episodi".