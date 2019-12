Raffaello Follieri ha dichiarato a Tuttosport: "Voglio il Catania. Non avrei interesse a espormi se non avessi l'intenzione di prendere questo club. Il mio gruppo sta lavorando per dimostrare che l'interesse è serio e concreto, spero che quando partirà la trattativa possa chiudersi in tempi brevi. Le esperienze vissute prima a Foggia e poi a Palermo hanno finito per ledere la mia immagine".