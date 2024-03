Folorunsho ko: come sta l'azzurro, le sensazioni verso Cagliari-Verona e chi è pronto al suo posto

Piovono brutte notizie in casa Verona. La squadra di Baroni sarà senza Tomas Suslov nella gara fondamentale per la corsa salvezza contro il Cagliari ma rischia di dover fare a meno anche di un altro suo pilastro.



COME STA - Le condizioni di Michael Folorunsho infatti non lasciano dormire sonni sereni ai veneti. Il centrocampista non è andato nemmeno in panchina contro l'Ecuador, dopo essere stato convocato per la prima volta dal ct Spalletti, ed è alle prese con un problema muscolare. Secondo il Corriere di Verona, il giocatore in prestito al Verona, ma di proprietà del Napoli, dovrà effettuare esami strumentali per accertare l'entità dell'infortunio.



CHI AL SUO POSTO - La sua presenza è dunque a rischio: dovesse non esserci, Baroni potrebbe affidarsi a Dani Silva.