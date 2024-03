Napoli: Lobotka, Traore, Dendoncker, Folorunsho, come cambia il centrocampo

Giovanni Annunziata

Sarà un'estate molto movimentata in casa Napoli, su questo ci sono pochi dubbi. Si partirà con la scelta dell'allenatore, che presumibilmente non sarà Calzona. Poi il direttore sportivo (valutazioni in corso sulla conferma o meno di Meluso). Dopodiché il mercato, questo molto importante sono previste tante uscite ed entrate, praticamente una rivoluzione vera e propria. Che vedrà coinvolto soprattutto il centrocampo, essendoci tantissime incertezze.



LOBOTKA SU TUTTI - È diventato improvvisamente il nome dell'estate, Stanislav Lobotka. Xavi alla vigilia di Barcellona-Napoli ne parlò benissimo e oggi proprio i blaugrana pensano concretamente a lui. È uno degli obiettivi del presidente Laporta, però De Laurentiis non avrà intenzione di fare sconti a nessuno. Tutt'altro: Lobotka è uno dei punti fermi di questo Napoli e solo in caso di offerta importantissima (al di sotto dei 40-50 milioni è complicato aprire una trattativa) sarà possibile cedere lo slovacco.



CHI PARTE E CHI RESTA - Due certezze ci sono. La prima è quella di Zielinski, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e andrà ad accasarsi all'Inter. La seconda è Anguissa, pronto a restare e riscattare l'ultima annata deludente. Poi le valutazioni, dei due giocatori in prestito con diritto di riscatto. C'è Dendoncker che con ogni probabilità non sarà riscattato e farà rientro al Wolverhampton. E c'è Traorè, sul quale il Napoli sta facendo valutazioni approfondite. Vuole testarlo fino in fondo da qui al termine del campionato per capire se investire o meno i 25 milioni che servono per trattenerlo ai piedi del Vesuvio.



I RIENTRI - Veniamo a due calciatori che si stanno mettendo in mostra, Folorunsho e Gaetano. Il centrocampista oggi al Verona ha avuto modo di esprimere le sue qualità e far capire che è pronto per indossare la maglia del Napoli. Si unirà al ritiro di Dimaro e andrà a rinforzare la rosa partenopea. Discorso differente per Gaetano che da gennaio sta stupendo a Cagliari. Le sue qualità importanti stanno venendo fuori però ha bisogno di giocare e non finire un'altra volta ad avere un minutaggio con il contagocce. Quindi se non sarà ritenuto indispensabile per la prossima guida tecnica allora si dovrà valutare un prestito annuale anziché semestrale come oggi. Una cosa è certa, il centrocampo del Napoli sarà al centro delle considerazioni del mercato esitvo.