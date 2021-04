Accostato di recente anche all'Inter come fondo potenzialmente interessato all'acquisto della società nerazzurra, Arctos Sports Partners entra in NBA: come riferito da Sportico, il fondo acquisterà il 5% dei Golden State Warriors, franchigia valutata circa 5,5 miliardi di dollari (4,67 miliardi di euro). Arctos diventerà così la prima società di private equity a investire in una squadra di NBA.