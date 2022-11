Il Fondo Pif è al lavoro per provare a convincere Cristiano Ronaldo a sposare un progetto ad ampissimo raggio ora che si è svincolato dal Manchester United. Secondo la stampa inglese c'è pronta una proposta da 300 milioni di euro in 3 anni e mezzo con la stella portoghese che per un anno e mezzo darebbe lustro al Newcastle e poi chiuderebbe gli ultimi due anni di carriera in Arabia Saudita.