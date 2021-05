Alla vigilia del derby Roma-Lazio ecco le parole in conferenza di Fonseca alla suaall'Olimpico alla guida dei giallorossiSappiamo come giocava l'Inter, non volevamo difendere basso ma volevamo l'iniziativa e l'abbiamo avuta e abbiamo avuto occasioni da gol. È un rischio e sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortifero. Non abbiamo reagito bene e fatto la marcatura preventiva. Qui abbiamo sbagliato nel lasciar l'Inter uscire in contropiede e con Lukaku, la squadra ha reagito tardi. L'Inter non ha creato molto, ma ha segnato solo quando ha creato in contropiede. Il problema di questa squadra è che quando sbagliamo le altre squadre fanno gol"."Abbiamo preparato strategicamente questa partita in un modo un poco diverso. L'ultima partita abbiamo pressato il primo momento di costruzione, la squadra è stata poco equilibrata e gli avversari sono usciti in contropiede. Per domani abbiamo preparato la gara per non far uscire la Lazio in contropiede, perché è pericoloso. Dobbiamo stare attenti"."Come ho detto, abbiamo una strategia e domani vogliamo essere più equilibrati e dobbiamo dobbiamo fare una partita equilibrata in tutti i momenti".E' stata una stagione difficile, con infortuni a giocatori importanti. Con loro potevamo arrivare in altre posizioni.​Lascio con orgoglio di essere stato allenatore della Roma in questi due anni. A volte c'è un sentimento di ingiustizia quando si lascia, ma per me non è così. C'è orgoglio di aver avuto il rispetto di tutti, l'ammirazione e la simpatia dei tifosi.Sul gol subìto con l'Inter..."Quando vinciamo e non, mi faccio sempre molte domande. Sono sempre il principale responsabile di quello che succede alla squadra. Quando sbagliamo collettivamente o individualmente sono il primo a procurare soluzioni per non fare questi errori, per lavorare e imparare. Sono cosciente di essere sempre il principale responsabile".No, giocheremo a 4.Non è solo un problema della difesa, ma della squadra. Sono cose reali: non aver avuto Smalling, il difensore più esperto, abbiamo giocato tante volte con giovani ed è stato decisivo per la nostra prestazione difensiva. Roma non è una squadra che lascia agli avversari tanti situazioni, ma abbiamo fatto molti errori. Molti gol sono stati subiti a causa dei nostri errori, ma non abbiamo mai avuto tutti i difensori pronti e penso che l'assenza di Smalling è stata importante.Penso che la Lazio giocherà come sempre, cercando il contropiede e l'uscita veloce con Immobile e Correa. Abbiamo preparato la partita per non permettere questi momenti alla Lazio.Ho sempre detto che avevamo due moduli per questa squadra. La scelta dipende dalla risposta della squadra e dal momento. A volte i cambi sono per creare motivazioni e nuove dinamiche. Ora non ha senso cambiare.