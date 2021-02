Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato così la sconfitta contro la Juventus.



CI È MANCATO IL GOL - "Abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita, ma davanti avevamo la Juventus. Ha vinto la partita la squadra che ha fatto più gol. Abbiamo fatto più tiri, più corner e tenuto più la palla, ma vince la partita chi fa più gol. La Juve si è difesa in area con molti uomini, noi siamo arrivati tanto vicino all'area di rigore, lì non siamo stati precisi, non abbiamo concretizzato".



ORGOGLIOSO - "Nel calcio non c'è una vittoria morale, ma sono orgoglioso della squadra. Bisogna essere fiduciosi perché abbiamo dimostrato grande carattere, giocare con questo coraggio qui mi dà molta fiducia per il futuro".



DZEKO - "Dzeko era pronto a giocare ma non ha giocato per mia scelta, Borja sta andando molto bene, ha lavorato molto per la squadra. Non siamo ancora pronti per farli giocare assieme se non per qualche minuto".



RONALDO - "Ronaldo è il migliore del mondo, fa sempre la differenza come oggi. Non abbiamo sbagliato noi"