Fonseca: "Consapevoli dopo Milan-Napoli, tornano uomini importanti. Monza? Ha pareggiato con l'Inter..."

L', Paulo, ha parlato alla vigilia del match di domani sera contro il Monza, alle 20.45 all'U Power Stadium: "Abbiamo la consapevolezza di quanto fatto col Napoli, non siamo soddisfatti perché abbiamo perso una partita che dovevamo vincere, ma dobbiamo capire il progresso, la crescita e la fiducia della squadra. E' meglio lavorare con risultati positivi, ma siamo pronti alla partita difficile col Monza. Dobbiamo vincere, a casa abbiamo i nostri tifosi ma l'obiettivo è vincere contro tutti""Sarà complicato ma dobbiamo vincere anche in trasferta. Torneranno giocatori importanti ma anche chi ha giocato col Napoli ha dimostrato di esserlo. Sono tutti pronti per essere titolari, è positivo avere la possibilità di scegliere i giocatori, anche se per me è più difficile. Il Monza ha pareggiato con l'Inter, ha forza e qualità. Sarà una partita difficile ma è prioritaria, squadra e giocatori meritano la vittoria dopo questa settimana"

"Penseremo poi al Real, per me è importante vedere come la squadra gioca e lavora assieme, senza palla e con la palla. Il progresso è ottimo, la squadra capisce le partite. Dobbiamo migliorare difensivamente senza lasciare opportunità come al Napoli, ma la squadra è corta e compatta. La cosa più importante è questa, dopo i risultati. Lascia fiducia per il futuro".