Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla dell’infermeria giallorossa: "Quest'anno ho vissuto qualcosa senza precedenti con così tante lesioni traumatiche. Non mi era mai successo in carriera, è quasi inspiegabile. Non sono infortuni che possiamo controllare".



"Non solo quello di Zaniolo - aggiunge Fonseca ad A Bola -. Diawara era importante, Mkhitaryan è stato fuori due o tre mesi. In più Pellegrini, Cristante, Zappacosta, Dzeko, Perotti, Pastore, Kluivert, Under… Non sono mai stati tutti disponibili contemporaneamente. Quindi è stato difficile trovare stabilità nella squadra con così tanti infortuni, ci sono stati momenti difficili. Ma la squadra ha mostrato carattere, si è unita e ha lottato contro questa difficoltà".