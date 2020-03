L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto all’emittente portoghese SIC per parlare del momento che sta passando in isolamento nella sua casa romana insieme alla famiglia. Questo l’intervento del tecnico giallorosso:



Come sta andando questo periodo di quarantena

“Esco solo per andare al supermercato e negli ultimi cinque giorni ci sono andato solo ieri”.



In questa circostanza hai pensato di tornare in Portogallo?

“Qui mi sento al sicuro. La Roma ci offre le migliori condizioni per i problemi, abbiamo tutto. Ad esempio, qui c’è uno dei principali ospedali più importanti”.



Come gestisce il lavoro della squadra?

“Siamo sempre in contatto con la squadra, è importante non fermarsi completamente in questo momento. Il nostro preparatore atletico, Nuno Romano, è quello con più lavoro adesso”.



Come impiega il tempo a casa?

“Sono sincero sto dedicando più tempo a mio figlio e mia moglie che al calcio. Sto leggendo e sto monitorando anche dei giocatori che possono interessare per il futuro”.