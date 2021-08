Dopo l'esperienza biennale alla Roma, Paulo Fonseca adesso è in cerca di una nuova squadra da allenare. All'inizio dell'estate era stato accostato alle panchine di Tottenham e Fiorentina, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Secondo The Athletic, il portoghese ha anche rifiutato un'importante offerta proveniente dalla MLS, di preciso da Atlanta. Futuro ancora tutto da scrivere, quindi, per il tecnico ex Roma.