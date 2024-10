Fonseca sbaglia: questo Milan non è da Scudetto

, nonostante una buona prestazione con tante occasioni da gol create. Il big match della decima giornata racconta di una squadra tremendamente a immagine e somiglianza di Conte e un’altra che fatica a entrare in connessione con Fonseca.Nello sport, come nella vita, bisogna porsi degli obiettivi e cercare di essere ambiziosi. Fonseca dal giorno 1 sulla panchina del Milan parla di scudetto senza nascondersi. La verità però, oggi, è un’altra: questa squadra non è pronta per puntare al titolo.Il tecnico portoghese deve ancora rivolvere troppi casi interni e non può contare su delle riserve all’altezza dei titolari. Perché i vari Terracciano, Musah, Okafor schierati tutto insieme non rendono come i titolari.

5 sconfitte nelle prime 12 partite stagionali: un avvio così complicato non lo si vedeva dalla stagione 2019/20, iniziata con Marco Giampaolo e proseguita con Stefano Pioli. In quella circostanza, nelle prime 12 giornate (allora tutte di campionato) le sconfitte furono addirittura 7. Il Milan, contando le prime 9 giornate giocate,Con questa media punti l’obiettivo più concreto deve essere la qualificazione alla prossima Champions League, considerando la qualità e la quantità delle avversarie. Una doccia gelata sulle ambizioni del Milan che ora è di fronte a un bivio: o si compatta e svolta o rischia di dover soffrire tanto anche per raggiungere l’obiettivo minimo.

