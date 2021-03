L’allenatore della Romaha parlato alla vigilia della trasferta di Parma, nella quale il tecnico portoghese ha preannunciato un discreto turn-over per preservare le energie di alcuni suoi calciatori in vista anche del match in Ucraina in Europa League di giovedì prossimo. Fonseca è però(fissato inizialmente per mercoledì 17 marzo), che potrebbe condizionare la corsa ai posti che valgono la Champions League."Onestamente a me non piace commentare quando non conosce bene le ragioni dello spostamento della gara.Noi dovremo preparare una partita col Napoli subito dopo quella in Ucraina., ha dichiarato.Sulle condizioni dei suoi: "Stiamo giocando molte partite, abbiamo giocatori che hanno giocato quasi sempre e sono più stanchi di altro. Domani dovremo cambiare per avere calciatori più freschi.Ha giocato benissimo col Genoa, poi non ha giocato con lo Shakhtar perché aveva un fastidio. Non ha giocato perché io pensavo di farlo giocare col Parma. Smallingper non perderlo a lungo".Sulle scelte in attacco: "Borja Mayoral o Dzeko? Non voglio dire chi giocherà domani. Dzeko sta bene, Borja anche. Si sono allenati e sono entrambi pronti.Stephan ha fatto un gol importante ed è entrato molto bene con lo Shakhtar. È migliorato molto, sta meglio e ha fiducia. È un giocatore diverse e per questo lo abbiamo preso. Lasciamo lavorare El Shaarawy:Dobbiamo lasciargli lo spazio, non dobbiamo creare troppa pressione perché non ha giocato molto nell'ultimo anno e lui ha bisogno di tranquillità".