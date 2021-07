"Football's coming home". L'inno di Euro '96 torna d'attualità 25 anni dopo. La canzone dei The Lightning Seeds con David Baddiel e Frank Skinner risuona a Wembley, dove l'Inghilterra ha giocato le prime quattro partite senza subire gol. Nell'ultima giocata martedì scorso è arrivata una grande vittoria per 2-0 agli ottavi di finale contro gli storici rivali della Germania, sotto gli occhi di Ed Sheeran e di David Beckham presenti in tribuna fianco a fianco (FOTO).L'ex attaccante Gary Lineker, ora stimato opinionista televisivo, ha potuto così mettere a tacere la sua celeberrima frase: "Il calcio è un gioco semplice, 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vincono i tedeschi".Oggi ricorre il cinquantesimo anniversario dalla morte dello statunitense Jim Morrison, poeta rock e carismatico leader dei Doors. Ai tifosi inglesi è stata vietata la trasferta allo stadio Olimpico di Roma, dove stasera Harry Kane e compagni contro l'Ucraina di Shevchenko cercano il pass per tornare a Wembley: prima mercoledì sera in semifinale con Danimarca o Repubblica Ceca e poi nella finale di domenica 11 luglio contro la vincente di Italia-Spagna.Inghilterra-Ucraina sarà trasmessa sul maxi-schermo al circolo Magnolia di Milano. Dove nel pre-partita il pubblico potrà assistere a un talk con il telecronista Stefano Borghi tra calcio e brit-pop. Il genere nato negli anni Novanta, quando gli inglesi sognavano di vincere gli Europei in casa. Lo stesso sogno di adesso: "Football's coming home", come ha twittato il cantante Liam Gallagher (ex Oasis).