Diego Forlan, ex attaccante dell'Inter, parla della lotta scudetto in Serie A: "Scudetto all'Inter? Ne sarei davvero molto felice. La Juve lo vince da ormai tanti anni, sarebbe molto bello se una nuova squadra come l'Inter possa succedere ai bianconeri nell'albo d'oro della Serie A - le sue parole a Tuttojuve - . Questo renderebbe il campionato italiano più imprevedibile, perché così è difficile sapere all'inizio chi vincerà".