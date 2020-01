Non si ferma mai, Ciro Immobile è di nuovo in formazione contro il Napoli, nei quarti di finale che si giocheranno stasera al San Paolo. Il bomber biancoceleste è in un momento speciale, guai a chi si ferma. Inzaghi non ha tantissime alternative in avanti: Correa sta recuperando dal suo affaticamento, Adekanye viene ancora considerato acerbo.



FORMAZIONE LAZIO - Per questo la Lazio si affiderà ancora a Ciro Immobile. Come riporta l'’edizione odierna del Corriere dello Sport, in avanti c'è "Sempre Ciro”. Il numero 17 farà coppia con Caicedo in attacco, solo panchina per Correa.