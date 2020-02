Un mese senza Senad Lulic: il capitano della Lazio non salterà solo la delicatissima sfida al vertice contro l'Inter, ma non ci sarà per 3-4 settimane. L'operazione è andata per il verso giusto, ma, come riporta il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi deve correre ai ripari e individuare una soluzione.



FORMAZIONE LAZIO SENZA LULIC - Senza Lulic la Lazio come si può mettere in campo? Il sostituto designato è lo spagnolo Jony: piede delicato, ha avuto difficoltà nel ruolo di quinto di centrocampo ma ha anche dato segnali importnati di ripresa. Domenica potrebbe essere già un test importantissimo, anche per delineare il suo futuro a Roma. Jordan Lukaku è rientrato, sta meglio, è di fatto ai margini del progetto tecnico, fermato da troppi infortuni, ma può essere una carta importante. Infine la soluzione d'emergenza: Inzaghi potrebbe dirottare sulla fascia sinistra Adam Marusic. Non è il suo ruolo, ma a destra è chiuso dalle prestazioni importanti di Lazzari, potrebbe trovare spazio dall'altra parte.