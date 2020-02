Jony fa le prove da titolare, per "l'esame decisivo". Come riporta iL Corriere dello Sport, la Lazio dovrà fare a meno del capitano Senad Lulic contro l'Inter, in una gara che può valere tantissimo in termini di morale e di classifica.



JONY FORMAZIONE LAZIO - Ad un solo punto dalla vetta, la Lazio ha l'opportunità di scavalcare l'Inter. Sarà il momento di Jony, che vorrà rifarsi dell'errore commesso proprio contro i nerazzurri, nella gara di andata, che ha permesso a D'Ambrosio di regalare i 3 punti a Conte. Lo spagnolo ha fatto passi in avanti, ora avrà l'opportunità di mettersi alla prova su un palcoscenico da brividi.