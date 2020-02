Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Radio in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter: "Sarà sicuramente una partita emozionante, bella da giocare e da vivere, la stiamo preparando al meglio. Pressione? Potrebbe essere una cosa positiva, si può gestire. L’importante è che non ci sia ansia, la pressione fa bene. Scudetto? Magari ne riparliamo dopo domenica. Tanta soddisfazione, fa piacere. Secondo me abbiamo il centrocampo più forte d’Italia, parlando degli ipotetici titolari".