Arrivano buone notizie per la Lazio dall'allenamento di oggi. Nella seduta tattica andata in scena nel pomeriggio a Formello Sarri ha avuto modo anche di testare le condizioni di Mattia Zaccagni, che ha dato risposte positive sul campo. La distorsione alla cavilgia rimediata martedì in Coppa Italia può considerarsi risolta e domani con tutta probabilità l'ex Hellas scenderà in campo dal primo minuto insieme a Immobile e Felipe Anderson nel tridente offensivo contro l'Atalanta.



Recuperato anche Toma Basic. Il centrocampista croato ha risolto i problemi che lo hanno tenuto lontano dal gruppo nell'ultima settimana ed è convocabile per la sfida alla Dea. Difficile immaginare una sua presenza dal 1' però, non avendo potuto lavorare adeguatamente in questi giorni. A centrocampo toccherà ancora a Luis Alberto, completare il terzetto con Milinkovic e Leiva. In difesa Patric sarà ancora adattato al centro, con Luiz Felipe al suo fianco. Ai lati Hysaj e Marusic sono favori, con Lazzari pronto per essere sganciato a partita in corso. In porta occhio alla possibile conferma di Reina.