Il mercato della Lazio resta bloccato, ma Lotito e Tare vogliono comunque tesserare Kamenovic. Ne parla oggi il Corriere dello Sport. Ieri a Formello si è presentato Kezman, procuratore del terzino serbo - ormai parcheggiato in biancoceleste e sospeso nel limbo da circa un'anno - oltre che di Marusic e Milinkovic. Con lui esiste un tacito accordo per l'inserimento in rosa del classe 2000, ma per depositare il suo cartellino servono 3 milioni di euro. Cifra che al momento la società non può spendere per via dell'indice di liquidtà ancora da sbloccare.