Torna al lavoro la Lazio a Formello in vista dell'Atalanta. Dopo la giornata di riposo concessa ieri, oggi Sarri ha voluto gestire ancora le forze dei suoi uomini. Breve lavoro atletico sul campo per gran parte della rosa che ha disputato i 120 minuti contro l'Udinese, con Milinkovic che non è proprio sceso in campo. Il resto del lavoro è stato completato in palestra.



Per le prove tecniche di domani l'allenatore biancoceleste aspetta notizie da Zaccagni. I segnali di recupero sono positivi. Il ragazzo vuole stringere i denti e giocare. La distorsione alla caviglia rimediata martedì però obbliga alla cautela. Ci sarà la sosta nelle prossime due settimane, ma considerato il tour de force che aspetta le aquile a febbraio tecnico e staff vogliono evitare qualsiasi rischio di ricaduta.