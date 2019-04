Vallteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 dell’Azerbaigian, disputatosi sul circuito cittadino di Baku. Il finlandese, sul traguardo, ha preceduto il compagno di squadra, il campione del Mondo in carica, l’inglese Lewis Hamilton. Gara dolceamara per la Ferrari: Leclerc, partito ottavo, ha chiuso quinto dopo essere stato per diversi giri in testa al Gran Premio. Terzo posto per Sebastian Vettel, che non è mai riuscito però ad impensierire le Frecce d’Argento per la vittoria finale.



QUARTA GARA, QUARTA DOPPIETTA MERCEDES - Per la quarta gara consecutiva della stagione la Mercedes monopolizza i primi due gradini del podio. Bottas, con questo successo, si prende anche la leadership della classifica piloti. Quinto posto per Leclerc, alle spalle della Red Bull di Verstappen. Buona la prova di Perez, sesto; a finire in zona punti anche Sainz, Norris, Stroll e Raikkonen. Le due Mercedes hanno dettato legge nelle prime fasi della gara. Più indietro Leclerc iniziava la sua risalita: scivolato al decimo posto dopo il via, il monegasco torna quinto dopo un quarto d'ora di gara e poco dopo passa senza problemi anche Verstappen, prendendosi la quarta posizione. LA STRATEGIA DEI PIT STOP - La strategia dei pit stop premia per il momento Leclerc: la Ferrari si affretta richiama Vettel, poi tocca a Bottas e Hamilton. Leclerc lotta come un leone, arriva primo e cerca di avvantaggiarsi il più possibile con la leadership momentaneamente conquistata. Ma dopo 28 giri cede di nuovo il posto alle Frecce d’Argento. La Virtual Safety Car, entrata al 40esimo dei 51 giri totali per l'uscita di scena di Gasly, non porta scombussolamenti. E per la Ferrari sarà un altro lunedì di riflessione.