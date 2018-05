Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel corso del Gran Premio della Catalogna, quinta prova del mondiale di Formula 1 2018 in corso di svolgimento sul circuito di Barcellona.



VETTEL SUBITO STRATOSFERICO - Si comincia subito con la Ferrari di Raikkonen che, in via precauzionale, cambia motore. Nella Q1 subito record della pista per Sebastian Vettel su Ferrari: eliminati, invece, Hulkenberg, Ericsson, Sirotkin, Stroll, Hartley.



Q2 INTERLOCUTORIA - La Q2, di fatto, rimane interlocutoria. Vettel domina ancora rifilando tre decimi a tutti, mentre gli eliminati sono Vandoorne, Gasly, Ocon, LeClerc, Perez. Hamilton scende in pista con gomma rossa: scelta forse bizzarra, di certo controcorrente rispetto al resto del gruppo. Il pilota inglese, però, nel Q3 fa subito vedere di avere ragione: un tempo pauroso con relativo record della pista. Secondo Verstappen, terzo Ricciardo, quarto Bottas. Male la Ferrari con Vettel quinto, Alonso sesto, settimo Raikkonen. Male la Ferrari in questo primo tentativo, Hamilton invece si è nascosto per tutte le qualifiche e ha azionato sicura mente il manettino magico. Piccolo errore di Raikkonen in curva uno. Con questo freddo a Barcellona si fatica a trovare il grip con la supersoft e la Ferrari prova a fare il tempo con gomma giallla, mentre Verstappen ed Hamilton avanzano con la rossa. Raikkonen si migliora, ma Hamilton fa un tempo pauroso.



LA POLE POSITION E' DI HAMILTON - La pole position la conquista Lewis Hamilton su Mercedes davanti a Bottas, che piazza il tempone proprio sul finire delle qualifiche. Terzo Vettel, quarto Raikkonen, poi Verstappen e Ricciardo.