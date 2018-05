Daniel Ricciardo sulla Red Bull conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. A Monaco l’australiano precede il ferrarista Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.



VERSTAPPEN OUT - Qualifiche al cardiopalma già dalla Q1. L'enfant prodige Max Verstappen deve cambiare cambio e, clamorosamente, non riesce più a scendere in pista. È lui l’escluso eccellente, assieme a Hartley, Ericsson, Stroll e Magnussen. Rischia grosso Bottas, che solo grazie ad un colpo di coda avanza alla fase successiva. Il miglior tempo porta la firma di Ricciardo, mentre Vettel e Raikkonen si classificano rispettivamente secondo e sesto. Quarto posto invece per colui che è l’attuale leader della classifica piloti, Lewis Hamilton.



EXPLOIT RAIKKONEN, DAVANTI A VETTEL - Nella Q2 detta ancora legge Ricciardo, davanti di un decimo a Raikkonen. Il finlandese precede Vettel, suo compagno di squadra. Scelta controcorrente per le Mercedes, propense ad avvalersi delle ultrasoft: Hamilton e Bottas concludono rispettivamente quarto e quinto. Gli eliminati della Q2 sono Hulkenberg, Vandoorne, Sirotkin, Leclerc e Grosjean.



RICCIARDO CHIUDE IN BELLEZZA - Nella Q3 è ancora dominio Ricciardo, primo davanti di due decimi a Vettel e di quattro decimi su Hamilton. Per l'asso della Red Bull è la prima pole conquistata nell'arco di questa stagione. Bene anche Raikkonen, quarto.