Charles Leclerc non si ferma più. Il pilota della Ferrari, dopo la vittoria colta a Monza, ha infatti centrato la pole position nel Gran Premio di Singapore. Per il francese è la terza pole consecutiva. Il ferrarista si è messo alle spalle Lewis Hamilton, campione iridato in carica, che ha chiuso secondo con la sua Mercedes. Partirà invece terzo, con l'altra Ferrari, Sebastian Vettel.



Giro perfetto per il giovane ferrarista, che chiude in 1:36:217 un giro praticamente perfetto in un impianto, quello di Marina Bay, storicamente favorevole alle Mercedes. Per Leclerc è la quinta pole position dell'anno: è il pilota che ne ha ottenute di più.



L'ORDINE DI PARTENZA:



1. Charles Leclerc



2. Lewis Hamilton



3. Sebastian Vettel



4. Max Verstappen



5. Valtteri Bottas



6. Alex Albon



7. Carlos Sainz



8. Daniel Ricciardo



9. Nico Hulkenberg



10. Lando Norris