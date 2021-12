Max Verstappen è campione del Mondo di Formula 1! L'olandese della Red Bull vince l'ultimo GP ad Abu Dhabi davanti al rivale Lewis Hamilton su Mercedes, superato all'ultima curva in un finale pazzesco, e conquista il suo primo titolo iridato nel Mondiale 2022. Lacrime di gioia dopo avere tagliato il traguardo, mentre il team manager Horner dalla radio gli dice “Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!”



IL FINALE CLAMOROSO - Il finale del Mondiale è stato clamoroso finale: Latifi sbatte, entra la Safety Car e Verstappen, che ormai era sconfitto, cambia le gomme e riesce a superare Hamilton in volata nell'ultima curva dell'ultimo giro. Terzo Saiz con la Ferrari, che chiude al terzo posto nei Costruttori. Ma a far discutere sarà l'epilogo di uno dei Mondiali di Formula 1 più pazzi ed esaltanti di sempre.