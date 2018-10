, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018 che si è disputato. Niente record per il compagno di scuderia Verstappen. Domani Hamilton e Vettel partiranno in seconda fila.Strategie divergenti in casa Mercedes e Ferrari: le frecce d’argento puntano sulle supersoft, le Rosse sulle hypersoft. Sono però le Red Bull a chiudere per prime sotto la soglia dell’1:16, con Verstappen che precede Ricciardo. L’evoluzione delle prestazioni a ogni giro è incredibile. Dal settimo posto Bottas passa in testa, staccando Hamilton per un decimo. Quinto Vettel, ottavo Raikkonen. Si salva con un colpo di coda Alonso, mentre Vandoorne, portatosi momentaneamente nono, viene, beffardamente, eliminato, insieme alle Williams e Haas.Si va in Q2. Red Bull, Mercedes e Ferrari montano tutte ultrasoft, gli altri scelgono le hypersoft. Dopo aver dominato nelle libere, Verstappen torna a comandare. Seguono Hamilton a 4 millesimi e Vettel a 70 millesimi. Out Ocon, Alonso, il pilota di casa Perez, Hartley e Gasly. Anche i top team scendono ora in pista con le hypersoft. Nella terza, e ultima sessione, Vettel, con tanto di record, scalza Hamilton e diventa momentaneo leader. Lo butta giù Verstappen, vicinissimo a stabilire il nuovo record come il più giovane poleman della storia. E invece no: proprio all'ultimo, Ricciardo gli rovina la festa, per 26 millesimi. Terzo Hamilton, poi Vettel, Bottas e Raikkonen.