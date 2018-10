, diciottesimo atto deldisputato sul circuito di. Dopo un'attesa lunga cinque anni Kimi torna al successo. Secondo Verstappen, terzo Hamilton. Appena giù dal podio Vettel, che paga l'ennesima sbavatura.È il primo match point Mondiale per Hamilton, in versione poleman. Vettel, penalizzato di tre posizioni, scala quinto, accanto a Ocon. Con un ottimo spunto Raikkonen infila Hamilton al via. Per Vettel piove sul bagnato: in un contatto con Ricciardo ha la peggio e scende quattordicesimo. Quantomeno non riporta danni la monoposto. Testacoda anche per Leclerc, mentre Grosjean e Alonso devono già ritirarsi. Dal 18° posto, Verstappen occupa già la settima piazza dopo sette giri. Davanti il vantaggio di Raikkonen su Hamilton supera i 2 secondi. Dietro, Seb sale all’ottava posizione. Finisce, nel frattempo, la gara di Ricciardo: problemi con la batteria. Allo scattare della bandiera gialla comanda Raikkonen, poi Hamilton, Bottas, Verstappen, Hulkenberg e Vettel. Ne approfitta Hamilton per montare le gomme soft.Tempo due tornate e passa Bottas (ordini di scuderia), mentre Vettel si mette Hulkenberg alle spalle.Hamilton scatenato, recupera tutto lo svantaggio su Raikkonen. Al ventiduesimo giro Kimi effettua il pit stop ed Hamilton ha campo libero. Lo imitano Verstappen e Bottas. Dunque Vettel, ritrovatosi giusto qualche istante in seconda posizione, lascia passare Raikkonen e procede al cambio gomme. Torna in pista dietro Verstappen (che lo aveva sorpassato poco prima della sosta) e Bottas, quando metà gara è scivolata via. Messo sotto pressione, Hamilton accusa un forte blistering. Finché può insiste, ma così fa un favore a Raikkonen, scialacquando il netto vantaggio accumulato. E col pit stop durante il 38° giro torna quarto, proprio davanti a Vettel. Nuovamente Raikkonen leader, Verstappen tiene ritmi vertiginosi. In maniera plateale, Bottas cede a Hamilton la terza piazza. Finale bellissimo con tre uomini in grado di ambire alla vittoria. Se infila Verstappen, e Vettel non va oltre alla quinta posizione, Hamilton è matematicamente campione. Ma capita esattamente il contrario: Verstappen resiste all’attacco di Hamilton, Vettel infila invece con successo Bottas, costretto ad andare largo. Chi gioisce è però soprattutto Raikkonen: a quattro giorni dal 39enne compleanno, conclude un lungo tabù.