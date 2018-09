Dalla prossima stagione un grande tifoso rossonero sarà alla guida della @SauberF1Team

Congratulazioni Antonio #Giovinazzi!

come guida ufficiale dopo otto anni. E' ufficiale infatti l'ingaggio per la stagione 2019 dida parte della. Il pilota pugliese, dunque, dopo i due GP disputati l'anno scorso in Australia e Cina per sostituire Pascal Wehrlein, sempre con la Sauber, riceve l'investitura ufficiale di pilota titolare. Giovinazzi, che ha utilizzato Giovinazzi da terzo pilota nei test e al simulatore. Come scrive la Gazzetta dello Sport,prima ha promosso, la punta di diamante della sua Academy, a pilota titolare (proprio dalla Sauber), poi è riuscita a piazzare il 24enne pugliese sulla Sauber motorizzata Alfa Romeo, facendo probabilmente proprio leva su un'agevolazione nella fornitura delle power unit.: quello è stato, infatti, l’anno dell’addio al Circus da parte die, soprattutto,, uno dei pochi piloti italiani a vincere un GP in Formula 1.