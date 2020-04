Immobile così così alla sua prima, mentre il ferrarista Leclerc continua a dominare: vince anche il Gp della Cina, gara condotta dall'inizio alla fine dopo la conquista della pole position. Ci ha provato in tutti i modi Albon a riprenderlo, nulla di fatto. Stavolta c'era anche Ciro Immobile, grande appassionato di gaming, alla guida del suo simulatore.



IMMOBILE FORMULA 1 - Un po' sfortunato, l'attaccante della Lazio: durante i primi giri di corsa è stato tamponato e ha perso il controllo, in griglia si era piazzato 14esimo, alla fine ha chiuso con un onorevole 16esimo posto. Curiosa beffa per Lando Norris: non ha potuto partecipare per problemi alla connessione. Leclerc, dopo il trionfo, ha commentato sui social: "Dopo la gara mi sono mangiato un piatto di pasta, meno glamour dello champagne sul podio".