Durante lo scorso autunno, la Juventus è stata una tentazione. Perché alcuni intermediari hanno offerto ai bianconeri Pablo Fornals come opportunità per il centrocampo: classe '96, piedi buoni e intensità, un giocatore moderno con clausola a 30 milioni di euro per liberarlo anche già a gennaio. Niente da fare, Paratici ha fissato il mirino soltanto su Ramsey e oggi i bianconeri non sono più nei pensieri dello spagnolo del Villarreal, un centrocampista di livello su cui invece sta spingendo con forza il Napoli.



BLITZ IN FRETTA - Il ds azzurro Cristiano Giuntoli sta preparando un nuovo incontro con gli uomini che curano questa operazione: vorrebbe risparmiare qualcosa sul prezzo della clausola, altrimenti avvicinarsi più possibile ma comunque mettere le mani su Fornals in fretta. Da parte del giocatore c'è gradimento totale, pronto un contratto fino al 2024 dal prossimo luglio in avanti, il Napoli preme e già in queste settimane conta di avvicinarsi al traguardo per Pablo così da evitare inserimenti o sorprese. La Juve non c'è, ma dall'estero i club attenti sono molti. E Ancelotti ha dato il suo ok: Fornals è perfetto, sostiene anche Carlo.