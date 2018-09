Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti fanno parte degli allenatori europei invitati dall'Uefa per la 20esima edizione dell'Elite club coaches forum. La riunione è in programma domani pomeriggio, nella sede dell'Uefa, a Nyon. Come riporta l'Ansa i tecnici di Juventus e Napoli saranno affiancati da diversi altri prestigiosi allenatori del calcio continentale, fra cui José Mourinho (Manchester United), Rafa Benitez (Newcastle), Rudi Garcia (Marsiglia), ma anche Unai Emery (Arsenal), Julen Lopetegui (Real Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) e Arsene Wenger (ex Arsenal). Gli allenatori scambieranno le proprie opinioni su diversi argomenti riguardanti le competizioni europee. Potranno anche effettuare proposte di cambiamenti che verranno vagliate dagli organi competenti dell'Uefa.